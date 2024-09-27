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На трассе М7 возле села Катмыш приостановят движение транспорта
В Татарстане на трассе М7 «Волга» возле села Катмыш в ночь на 28 сентября приостановят движение транспорта из-за монтажа габаритных ворот над проезжей частью. Ограничения введут на 933-м километре, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».
«С 1.00 до 2.00 ограничения предусмотрены в сторону Уфы, а с 3.00 до 4.00 — в направлении Москвы», — говорится в сообщении.
Время окончания ограничения может быть изменено из-за продолжения строительных работ и погодных условий.
Автомобилистов просят соблюдать требования временных дорожных знаков.
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