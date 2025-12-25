news_header_top
Общество 25 декабря 2025 16:02

На трассе М7 возле села Чебакса в Татарстане приостановят движение транспорта

На трассе М7 возле жилого массива Чебакса в Татарстане 26 декабря приостановят движение транспорта в направлении Москвы, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«Движение будет временно прекращено с 1.00 до 2.00 на 821+621 км автомобильной дороги М7 «Волга», – говорится в сообщении.

Ограничение вводится из-за демонтажа ферм габаритных ворот и направлено на обеспечение безопасности дорожного движения, пояснили в управлении.

Автомобилистов просят соблюдать требования временных дорожных знаков и заранее планировать маршрут с учетом ограничений. После завершения строительно-монтажных работ движение продолжится в штатном режиме.

