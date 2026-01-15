news_header_top
Общество 15 января 2026 13:22

На трассе М7 возле села Чебакса в РТ приостановят движение в сторону Москвы

На 821+621 км трассы М7 возле села Чебакса в Татарстане 21 января приостановят движение транспорта из-за строительно-монтажных работ, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«С 1.00 до 2.00 будет временно прекращено движение в направлении Москвы. Это связано с проведением работ по монтажу ферм габаритных ворот и направлено на обеспечение безопасности дорожного движения», – отметили в управлении.

Водителей просят соблюдать требования временных дорожных знаков и заранее планировать маршрут с учетом ограничений.

