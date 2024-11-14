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На трассе М7 приостановят движение транспорта из-за монтажа габаритных ворот
На трассе М7 возле села Балыклы-Чукаево в Татарстане 15 ноября приостановят движение транспорта из-за монтажа габаритных ворот над проезжей частью, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».
«С 1.00 до 2.00 (15 ноября) на 884 км автомобильной дороги М7 “Волга” будет временно ограничено движение для всех транспортных средств. Ограничения предусмотрены в направлении Уфы», – говорится в сообщении.
При этом время снятия ограничений может быть изменено из-за продолжения строительно-монтажных работ и погодных условий.
Автомобилистов просят соблюдать требования временных дорожных знаков.
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