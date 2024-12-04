Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На трассе М7 возле села Балыклы-Чукаево в РТ приостановят движение транспорта
На трассе М7 «Волга» возле села Балыклы-Чукаево в Татарстане 5 декабря с 1.00 до 2.00 приостановят движение транспорта. Это связано с монтажом габаритных ворот над проезжей частью, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».
«Движение для всех транспортных средств будет временно ограничено на 884-м километре автомобильной дороги М7. Ограничения предусмотрены в направлении Уфы. Данная мера необходима для обеспечения безопасности дорожного движения в период производства работ», — отметили в ведомстве.
Ограничения могут продлить из-за продолжения строительно-монтажных работ и погодных условий.
Автомобилистов просят соблюдать требования временных дорожных знаков.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»