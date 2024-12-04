На трассе М7 возле села Балыклы-Чукаево в РТ приостановят движение транспорта

На трассе М7 «Волга» возле села Балыклы-Чукаево в Татарстане 5 декабря с 1.00 до 2.00 приостановят движение транспорта. Это связано с монтажом габаритных ворот над проезжей частью, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«Движение для всех транспортных средств будет временно ограничено на 884-м километре автомобильной дороги М7. Ограничения предусмотрены в направлении Уфы. Данная мера необходима для обеспечения безопасности дорожного движения в период производства работ», — отметили в ведомстве.

Ограничения могут продлить из-за продолжения строительно-монтажных работ и погодных условий.

Автомобилистов просят соблюдать требования временных дорожных знаков.