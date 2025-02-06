На трассе М7 возле поселка Залесный-2 в РТ приостановят движение транспорта

На трассе М7 «Волга» возле поселка Залесный-2 в Татарстане завтра, 7 февраля, приостановят движение транспорта из-за монтажа пролетного строения модульного надземного пешеходного перехода. Об этом сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«С 2.00 до 3.00 на 787-м километре автомобильной дороги М7 «Волга» будет временно приостановлено движение. Данная мера необходима для обеспечения безопасности участников дорожного движения на период производства работ», – отметили в пресс-службе.

Автомобилистов просят соблюдать требования временных дорожных знаков. После завершения строительных работ движение продолжится в штатном режиме.