На трассе М7 возле Иннополиса завершен монтаж балок пролета путепровода

На трассе М7 возле Иннополиса рабочие завершили монтаж балок пролетного строения путепровода. Искусственное сооружение в составе транспортной развязки возводят на 771-м км автодороги. Работы проводятся в рамках реконструкции десятикилометрового участка – от 761+500 по 771+246 км, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

«При строительстве путепровода протяженностью 72 метра специалисты возвели три опоры, устроили ригели, насадки, подферменники, смонтировали 36 железобетонных балок пролетного строения длиной 33 метра», – отметили в пресс-службе.

Затем специалисты уложат выравнивающий слой из бетона, гидроизоляцию и двухслойное покрытие из асфальтобетонной смеси. На путепроводе установят барьерное и перильное ограждение, дорожные знаки и нанесут разметку.

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

Проектом предусмотрено увеличение количества полос движения с двух до четырех, строительство транспортной развязки по типу клеверного листа, которая поможет распределить транспортные потоки и обеспечит беспрепятственный въезд в Иннополис, Казань и Ульяновск. Кроме того, будут реконструированы мосты через реки Прорва и Сулица и построен надземный пешеходный переход в селе Татарское Бурнашево.

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

Работы ведутся на путепроводе и мостах. На основном ходу трассы дорожники устраивают земляное полотно. Объект планируется ввести в эксплуатацию в ноябре 2024 года.