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На трассе М7 возле Иннополиса ограничили скорость движения до 50 км/ч
Из-за реконструкции трассы М7 возле Иннополиса сужена проезжая часть, а скорость движения ограничена до 50 км/ч. Меры приняты на участке км 761 – км 772 в Верхнеуслонском районе, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».
«Эта мера необходима для безопасности участников дорожного движения в период работ по разборке проезжей части, исправлению земполотна и устройству дорожной одежды», – ответили в ведомстве.
При движении в направлении Москвы водители могут воспользоваться следующим маршрутом: на транспортной развязке на 785 км трассы М7 свернуть на автодорогу А295 Йошкар-Ола – Зеленодольск и проехать по ней до села Кожласола, далее – в сторону Чебоксар.
Автомобилистов просят соблюдать требования временных дорожных знаков и разметки.
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