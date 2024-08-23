На трассе М7 возле Иннополиса ограничили скорость движения до 50 км/ч

Из-за реконструкции трассы М7 возле Иннополиса сужена проезжая часть, а скорость движения ограничена до 50 км/ч. Меры приняты на участке км 761 – км 772 в Верхнеуслонском районе, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«Эта мера необходима для безопасности участников дорожного движения в период работ по разборке проезжей части, исправлению земполотна и устройству дорожной одежды», – ответили в ведомстве.

При движении в направлении Москвы водители могут воспользоваться следующим маршрутом: на транспортной развязке на 785 км трассы М7 свернуть на автодорогу А295 Йошкар-Ола – Зеленодольск и проехать по ней до села Кожласола, далее – в сторону Чебоксар.

Автомобилистов просят соблюдать требования временных дорожных знаков и разметки.