На трассе М7 возле деревни Иксуар в Татарстане ограничат движение транспорта

На 872 км трассы М7 возле деревни Иксуар в Татарстане 17 мая ограничат движение транспорта из-за строительства пешеходного перехода, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

Движение полностью приостановят с 1.00 до 2.00. Затем до 2.30 ограничения будут введены в направлении Уфы, а с 2.30 до 3.00 они будут действовать в сторону Москвы.

«Время может быть изменено по причине продолжения (окончания) строительно-монтажных работ, погодных условий», – говорится в сообщении.

Днем 16 мая движение транспорта возле участка строительства организовано по одной полосе в каждом направлении.

Автомобилистов просят соблюдать требования временных дорожных знаков.

Федеральная трасса М12 «Восток» проходит по территории девяти российских регионов, в том числе Татарстана. Общая протяженность магистрали от Москвы до Тюмени составит порядка 1 961 км. Напомним, 21 декабря 2023 года Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи открыл участок от Москвы до Казани протяженностью 810 км. Ее с нуля построили за рекордные сроки три года. Теперь путь от столицы России до Татарстана займет всего 6,5 часа. Строительство М12 ведется по национальному проекту «Модернизация транспортной инфраструктуры».