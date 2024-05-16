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На трассе М7 возле деревни Иксуар в Татарстане ограничат движение транспорта
На 872 км трассы М7 возле деревни Иксуар в Татарстане 17 мая ограничат движение транспорта из-за строительства пешеходного перехода, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».
Движение полностью приостановят с 1.00 до 2.00. Затем до 2.30 ограничения будут введены в направлении Уфы, а с 2.30 до 3.00 они будут действовать в сторону Москвы.
«Время может быть изменено по причине продолжения (окончания) строительно-монтажных работ, погодных условий», – говорится в сообщении.
Днем 16 мая движение транспорта возле участка строительства организовано по одной полосе в каждом направлении.
Автомобилистов просят соблюдать требования временных дорожных знаков.
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