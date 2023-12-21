На трассе М7 «Волга» ускорили мобильный интернет

Оператор МТС провел оптимизацию существующей сети на трассе М7. Проведенные работы позволили на 30% увеличить скорость мобильного интернета для татарстанцев и проезжающих по федеральной трассе автомобилистов из других регионов.

«Через Татарстан проходит несколько автотрасс федерального назначения, сегодня открывается еще одна – М12, которая соединит Казань, Нижний Новгород и Москву. Существующие трассы круглый год пропускают огромный трафик автомобилей. С помощью технологии Big Data мы оцениваем наиболее загруженные участки и укрепляем связь в них. Стабильная связь сделает поездки гостей республики безопаснее и комфортнее», — прокомментировал директор МТС в Татарстане Марат Шакиров.

Улучшилась связь и у татарстанцев, живущих в прилегающих к М7 населенных пунктах. В том числе на территории Актанышского района, граничащего с Башкортостаном. Здесь вблизи села Поисеево компания установила новое телеком-оборудование. На восточном выезде из Казани оператор модернизировал оборудование возле села Чебакса. Изменения коснулись также жителей села Введенская Слобода.

Проведенные работы позволили получить доступ к высокоскоростному интернету на участке пути на повороте на трассу М7 с Горьковского шоссе, где располагаются технополис «Новая Тура» и крупный промышленный парк Зеленодольск. Улучшили связь и возле поселка Займище, через который проходит не только автотрасса М7, но и железнодорожные пути Горьковской железной дороги.