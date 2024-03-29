На трассе М7 в Татарстане завершили надвижку пролета моста через реку Мензеля

На 1103-м километре трассы М7 «Волга» в Мензелинском районе Татарстана строители завершили надвижку пролета моста через реку Мензеля. Работы ведутся на скоростном маршруте Казань — Екатеринбург — Тюмень, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«Мостостроители возвели четыре опоры средней высотой 13,5 метра, а также собрали металлическую конструкцию пролетного строения общей массой 711 тонн и надвинули на опоры моста. К строительству трехпролетного моста протяженностью 160 метров специалисты приступили в декабре 2022 года», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

Пролетное строение собрано из металлоконструкций индивидуального проектирования, их произвели в Набережных Челнах.

Сейчас на объекте ведутся работы по устройству сопряжений с насыпью и опусканию пролета правой части моста на опоры. После этого рабочие смонтируют деформационные швы, на мостовое полотно нанесут гидроизоляцию, сделают двухслойное покрытие из асфальтобетона. На всем протяжении моста и подходов к нему установят электроосвещение и металлическое барьерное ограждение.

Когда движение переведут на правую часть моста, строители начнут демонтаж старого искусственного сооружения 1980 года постройки. Затем они приступят к строительству левой части мостового перехода. После завершения всех работ мост станет четырехполосным.

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

Реконструкция участков 1051–1155 и 1161–1166 км трассы М7 в Татарстане ведется для создания скоростного маршрута Казань — Екатеринбург — Тюмень.

Предполагается, что реконструкция отрезков автодороги общей протяженностью 96,5 километра позволит более чем в два раза повысить пропускную способность трассы и увеличить скоростной режим.

Для этого количество полос будет расширено с двух до четырех, построено и реконструировано 11 транспортных развязок и путепроводов. Кроме того, предусмотрено строительство шести мостов и 19 надземных пешеходных переходов.