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Ру Тат
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16 октября 2021  13:14
Полина Шевчук

На трассе М7 в Татарстане загорелся «КАМАЗ»

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На трассе М7 в Татарстане загорелся «КАМАЗ»

Инцидент произошел сегодня около десяти часов утра на трассе М7 в Пестречинском районе республики.

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Как рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, у гружённого кирпичом «КАМАЗа» вспыхнула кабина.

В 10.16 пожар был потушен. Кабина грузовика выгорела полностью. Предварительно установлено, что причиной стала неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

По словам очевидцев, из-за произошедшего на трассе собралась серьезная пробка.

#МЧС РТ #сгорел грузовик
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