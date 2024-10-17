На трассе М7 в Татарстане за 249 млн рублей отремонтируют путепровод

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В Татарстане более чем за 249 млн рублей проведут ремонт путепровода на трассе М7 «Волга». Объект расположен на участке км 815+699, следует из информации на портале госзакупок.

На проведение работ отведено более года — с 1 июня 2025-го по 30 ноября 2026-го. На этот период будет устроена объездная дорога. Подрядчику предстоит демонтировать основные элементы путепровода, установить новые опоры, пролетное строение, мостовое полотно, обустроить подходы и провести ряд других работ.

Средства на капитальный ремонт конструкции выделят из федерального бюджета, заказчик — «Волго-Вятскуправтодор».