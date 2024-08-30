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На трассе М7 в Татарстане за 160 млн рублей установят надземные переходы
В Татарстане планируется оборудовать модульными пешеходными переходами четыре участка трассы М7 «Волга». Стоимость их установки составит 160 млн рублей, следует из информации на портале госзакупок.
Объекты появятся на км 786+738, км 807+956, км 840+410 и км 846+254 федеральной автодороги. Средства на установку модульных пешеходных переходов выделят из бюджета России. Срок выполнения работ — до 1 октября 2025 года.
Заказчиком выступает «Волго-Вятскуправтодор».
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