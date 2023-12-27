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На трассе М7 в Татарстане смонтировали пролеты 13 пешеходных переходов
На трассе М7 в Татарстане смонтировали пролетные строения 13 надземных пешеходных переходов. Всего на участке 861 – 987 км будет построено 22 таких сооружения в Пестречинском, Рыбно-Слободском, Мамадышском и Елабужском районах, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».
«В зависимости от модификации пешеходного перехода длина искусственного сооружения с лестничными сходами составляет от 88 до 159 метров. По проекту на 16 пешеходных переходах предусмотрено железобетонное пролетное строение, на шести – металлическое», – говорится в сообщении.
Сейчас на объектах проводится монтаж лестниц, остекление металлических пролетов из монолитного поликарбоната, а также выполняется устройство фундаментов под шахты лифтов и габаритных ворот.
Строительство опор и монтаж пролетных строений всех 22 переходов на участке М7 от Казани до обхода Нижнекамска и Набережных Челнов завершат в следующем году. Затем рабочие приступят к устройству прохожей части.
Строительство этих искусственных сооружений позволит отказаться от светофорного регулирования на отрезках автодороги, входящих в состав маршрута Москва – Казань – Екатеринбург – Тюмень в Татарстане.
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