На трассе М7 в Татарстане смонтировали пролеты 13 пешеходных переходов

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

На трассе М7 в Татарстане смонтировали пролетные строения 13 надземных пешеходных переходов. Всего на участке 861 – 987 км будет построено 22 таких сооружения в Пестречинском, Рыбно-Слободском, Мамадышском и Елабужском районах, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«В зависимости от модификации пешеходного перехода длина искусственного сооружения с лестничными сходами составляет от 88 до 159 метров. По проекту на 16 пешеходных переходах предусмотрено железобетонное пролетное строение, на шести – металлическое», – говорится в сообщении.

Сейчас на объектах проводится монтаж лестниц, остекление металлических пролетов из монолитного поликарбоната, а также выполняется устройство фундаментов под шахты лифтов и габаритных ворот.

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

Строительство опор и монтаж пролетных строений всех 22 переходов на участке М7 от Казани до обхода Нижнекамска и Набережных Челнов завершат в следующем году. Затем рабочие приступят к устройству прохожей части.

Строительство этих искусственных сооружений позволит отказаться от светофорного регулирования на отрезках автодороги, входящих в состав маршрута Москва – Казань – Екатеринбург – Тюмень в Татарстане.