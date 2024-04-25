На трассе М7 в Татарстане смонтировали пролетные строения четырех пешеходных переходов

На трассе М7 в Татарстане смонтировали пролетные строения четырех надземных пешеходных переходов. Всего на участке дороги с 861 по 987 км будет построено 22 таких объекта в Пестречинском, Рыбно-Слободском, Мамадышском и Елабужском районах, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«Они позволят избежать светофорного регулирования на скоростных участках М7, входящих в состав маршрута Москва – Казань – Екатеринбург – Тюмень», – говорится в сообщении.

К строительству пешеходных переходов приступили в октябре 2022 года. В конце прошлого года установили пролетное строение 13 искусственных сооружений – девять железобетонных и четыре металлических.

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

В апреле этого года собрали пролетное строение из железобетонных балок еще четырех пешеходных переходов. Они расположены возле населенных пунктов Шумково, Екатериновка, Балчыклы-Чукаево и поселка совхоза «Пятилетка».

В настоящее время на объектах ведется монтаж лестничных сходов, работы по устройству шахты лифта, а также остекление каркасов монолитным поликарбонатом. Монтаж оставшихся пяти пролетных строений выполнят в мае.

Для безопасности пешеходов на переходах установят перильное ограждение и освещение. Рядом построят пешеходные дорожки. Для маломобильных граждан сделают отдельные входы с пандусами и подъемные платформы, для слабовидящих – установят тактильно-рельефные наземные указатели.

Всего на скоростном маршруте Москва – Казань – Екатеринбург – Тюмень в Татарстане построят 41 надземный пешеходный переход, 22 из них возведут на участке с 861 по 987 км трассы М7. Еще 19 появится во время реконструкции отрезка автодороги от Набережных Челнов до границы с Башкортостаном.

Все работы будут завершены до конца 2024 года.