На трассе М7 в Татарстане смонтировали балки пролета моста через Дарьянку

В Татарстане смонтировали балки пролетного строения моста через реку Дарьянка. Мостовой переход протяженностью 48 метров расположен на 1116-м километре трассы М7 «Волга» от Набережных Челнов до границы с Башкортостаном. Его возводят в рамках создания скоростного маршрута Казань — Екатеринбург — Тюмень, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«Мостостроители возвели опоры, устроили ригели, насадки, подферменники и смонтировали 12 железобетонных балок пролетного строения длиной 33 метра. В ближайшее время приступят к армированию монолитной плиты пролета. После этого для выравнивания поверхности основания проезжей части моста каркас зальют бетоном», — отметили в ведомстве.

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

На пролете рабочие уложат гидроизоляцию, защитный слой бетона и асфальтобетонное покрытие. Кроме того, на мосту установят водоотводные лотки, смонтируют освещение, установят барьерное и перильное ограждения, дорожные знаки и нанесут разметку.

Реконструкция участков 1051+100 — 1155+300 км и 1161 — 1166+710 км трассы М7 в Татарстане ведется для создания скоростного маршрута Казань — Екатеринбург. Их общая протяженность составляет 96,5 километра.

На участке дороги будет расширено количество полос с двух до четырех, построено и реконструировано 11 транспортных развязок и путепроводов. Предусмотрено также строительство шести мостов и 19 надземных пешеходных переходов.