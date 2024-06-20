На трассе М7 в Татарстане проходит операция «Чистый воздух»

Операция «Чистый воздух» проходит сегодня на посту ГИБДД «Малиновка» в Верхнеуслонском районе Татарстана. На федеральной трассе М7 экологи совместно со специалистами территориального управления Ространснадзора по ПФО и ГИБДД РТ останавливают для проверки грузовые автомобили.

«Сегодня проверяем грузовые автомобили на содержание сажи в выхлопных газах или норматив дымности. В функции министерства входит экологический контроль выбросов стационарных и передвижных источников», — рассказал начальник отдела охраны атмосферного воздуха Минэкологии РТ Никита Маслов.

Он отметил, что операция «Чистый воздух» проходит в нашем регионе с 1983 года, в этом году проводится в 42-й раз. Акция проходит с 1 июня по 30 сентября. Операция проводится совместно с ГИБДД, а с этого года к профилактическому мероприятию подключилось и представители межрегионального территориального управления Ространснадзора. По итогам проверки трех грузовых машин экологи превышений в выхлопах не выявили.

«Это связано с заменой старого парка на новый. За последние пять лет количество транспортных средств четвертого экологического класса и выше увеличилось почти на 30%, а количество автомашин с низким экологическим классом снизилось за 5 лет на 40%», — объяснил Никита Маслов.

По данным спикера, предприятия, которые отправляют транспорт в рейсы, становятся более ответственными в вопросах экологии, соблюдают законодательство.

«Хорошо, что в Татарстане обновляется парк автобусов. Он становится всё лучше и лучше», — сообщил водитель автобуса Александр Бондарев.

Специалист Центрального территориального управления Минэкологии РТ Ранис Тимергалиев отметил, что участники операции проверяют выхлопные газы автотранспортных средств при помощи дымомера.

«Сегодня в ходе рейда нарушения не обнаружены. Проверенные автомобили новые, пятого экокласса», — пояснил Тимергалиев.

Операция проводится для предупреждения негативного воздействия автотранспорта на атмосферный воздух. В этом году за две недели июня на дорогах Татарстана проверено 429 автотранспортных средств. Превышения выявлены у 11 машин, что составляет 3,7% от общего количества. Специалисты Центрального территориального управления проверили 204 автомобиля, превышения выявлены у трех машин.