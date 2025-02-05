На трассе М7 в Татарстане приостановят движение транспорта в сторону Уфы

На трассе М7 «Волга» возле села Балыклы-Чукаево в Татарстане 7 февраля приостановят движение транспорта из-за монтажа габаритных ворот. Об этом сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«С 1.00 до 2.00 на 884-м километре автомобильной дороги М7 «Волга» будет временно ограничено движение для всех транспортных средств в связи с монтажом ферм габаритных ворот над проезжей частью. Ограничения предусмотрены в направлении Уфы», – говорится в сообщении.

Время действия ограничения может быть изменено из-за продолжения строительных работ и погодных условий.

Автомобилистов просят соблюдать требования временных дорожных знаков. После завершения работ движение продолжится в штатном режиме.