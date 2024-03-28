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Общество 28 марта 2024 15:37

На трассе М7 в Татарстане приостановят движение транспорта из-за строительства перехода

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На 878-м километре трассы М7 «Волга» возле села Екатериновка в Татарстане приостановят движение транспорта из-за монтажа пролетного строения пешеходного перехода. Об этом сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

По направлению Уфы ограничения будут введены с 1.00 по 3.00 29 марта, в сторону Москвы — в то же время, но уже 30 марта. «Время может быть изменено по причине продолжения или окончания строительно-монтажных работ и погодных условий», — уточняется в сообщении.

В дневные часы 28 и 29 марта движение транспорта возле участка строительства организовано по одной полосе в каждом направлении.

Автомобилистов просят соблюдать требования временных дорожных знаков. После завершения строительных работ движение продолжится в штатном режиме.

Надземный пешеходный переход возводят на транспортном коридоре Москва Казань Екатеринбург Тюмень. Всего на участке с 861-го по 987-й километр М7 будет построено 22 надземных пешеходных перехода в Пестречинском, Рыбно-Слободском, Мамадышском и Елабужском районах.

#ограничение движения
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