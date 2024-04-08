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На трассе М7 в Татарстане приостановят движение транспорта из-за строительства перехода
На трассе М7, возле села Балыклы-Чукаево в Татарстане, 9 апреля на два часа приостановят движение транспорта из-за строительства пешеходного перехода. Об этом сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».
«С 1.00 по 3.00 9 апреля на 884-м км автомобильной дороги М7 “Волга” будет временно ограничено движение в направлении Москвы. Окончание временного прекращения движения может быть изменено по причине продолжения строительно-монтажных работ, погодных условий», – говорится в сообщении.
Днем 8 апреля движение транспорта возле участка строительства будет организовано по одной полосе.
Автомобилистов просят соблюдать требования временных дорожных знаков. После завершения работ движение вернется в штатный режим.
Надземный пешеходный переход возводят в транспортном коридоре Москва – Казань – Екатеринбург – Тюмень. Искусственное сооружение поможет безопасно переходить скоростные участки трассы М7.
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