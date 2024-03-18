На трассе М7 в Татарстане приостановят движение транспорта

В Татарстане на трассе М7 возле поселка Осиново 20 марта приостановят движение транспорта из-за переключения линий электропередачи, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«С 10.00 до 10.30 по московскому времени на 788+820 км автомобильной дороги М7 будет временно ограничено движение», – говорится в сообщении.

Автомобилистов просят соблюдать требования временных дорожных знаков. После завершения строительно-монтажных работ движение будет осуществляться в штатном режиме.