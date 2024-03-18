Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На трассе М7 в Татарстане приостановят движение транспорта
В Татарстане на трассе М7 возле поселка Осиново 20 марта приостановят движение транспорта из-за переключения линий электропередачи, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».
«С 10.00 до 10.30 по московскому времени на 788+820 км автомобильной дороги М7 будет временно ограничено движение», – говорится в сообщении.
Автомобилистов просят соблюдать требования временных дорожных знаков. После завершения строительно-монтажных работ движение будет осуществляться в штатном режиме.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»