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На трассе М7 в Татарстане приостановят движение транспорта
На 813+280 км трассы М7, возле населенных пунктов Кульсеитово и Большие Дербышки в Татарстане, 26 и 27 июня приостановят движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».
«С 10.00 до 10.08 и с 14.00 до 14.20 будет временно прекращено движение в связи с проведением работ по переустройству линий электропередачи. Эта мера необходима для обеспечения безопасности участников дорожного движения», – отметили в ведомстве.
После завершения строительно-монтажных работ движение продолжится в штатном режиме. Автомобилистов просят соблюдать требования временных дорожных знаков.
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