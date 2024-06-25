На трассе М7 в Татарстане приостановят движение транспорта

На 813+280 км трассы М7, возле населенных пунктов Кульсеитово и Большие Дербышки в Татарстане, 26 и 27 июня приостановят движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«С 10.00 до 10.08 и с 14.00 до 14.20 будет временно прекращено движение в связи с проведением работ по переустройству линий электропередачи. Эта мера необходима для обеспечения безопасности участников дорожного движения», – отметили в ведомстве.

После завершения строительно-монтажных работ движение продолжится в штатном режиме. Автомобилистов просят соблюдать требования временных дорожных знаков.