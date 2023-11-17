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На трассе М7 в Татарстане приостановят движение из-за строительства перехода
На 860-м км трассы М7 «Волга» возле села Новоникольское в Татарстане 19 и 20 ноября приостановят движение из-за монтажа пролетного строения пешеходного перехода. Об этом сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».
«В направлении Москвы ограничения будут введены с 1.00 до 3.00 19 ноября. В направлении Уфы ограничения предусмотрены в то же время 20 ноября», — отметили в ведомстве.
Днем 18 и 19 ноября движение транспорта возле участка строительства будет осуществляться по одной полосе в каждом направлении. После завершения строительных работ движение вернется в штатный режим.
Надземный пешеходный переход возводят в рамках создания транспортного коридора Москва — Казань — Екатеринбург — Тюмень.
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