На трассе М7 в Татарстане приостановят движение из-за строительства перехода

На 860-м км трассы М7 «Волга» возле села Новоникольское в Татарстане 19 и 20 ноября приостановят движение из-за монтажа пролетного строения пешеходного перехода. Об этом сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«В направлении Москвы ограничения будут введены с 1.00 до 3.00 19 ноября. В направлении Уфы ограничения предусмотрены в то же время 20 ноября», — отметили в ведомстве.

Днем 18 и 19 ноября движение транспорта возле участка строительства будет осуществляться по одной полосе в каждом направлении. После завершения строительных работ движение вернется в штатный режим.

Надземный пешеходный переход возводят в рамках создания транспортного коридора Москва — Казань — Екатеринбург — Тюмень.