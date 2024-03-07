На трассе М7 в Татарстане приостановят движение из-за монтажа габаритных ворот

В Татарстане 10 и 11 марта на участках трассы М7 временно ограничат движение транспорта из-за монтажа габаритных ворот над проезжей частью, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

Так, 10 марта движение приостановят с 00.00 до 00.30 на 981+050 км возле населенного пункта Чирши в сторону Уфы; с 1.30 до 2.00 на 985+400 км возле села Яковлево в сторону Уфы; с 3.00 до 3.30 на 986+850 км рядом с селом Костенеево в сторону Уфы.

Кроме того, 11 марта ограничения предусмотрены с 00.00 до 00.30 на 985+400 км возле села Яковлево по направлению к Москве; с 2.00 до 2.30 на 981+050 км рядом с деревней Чирши в сторону Москвы; с 3.00 до 3.30 на 860+770 км недалеко от деревни Новоникольское в сторону Уфы; с 5.00 до 5.30 на 860+770 км возле Новоникольского в сторону Москвы.

«Время окончания прекращения движения может быть изменено из-за продолжения строительно-монтажных работ и погодных условий. После завершения работ движение будет осуществляться в штатном режиме», – уточнили в пресс-службе.

Автомобилистов просят соблюдать требования временных дорожных знаков.