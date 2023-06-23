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На трассе М7 в Татарстане при столкновении двух фур погиб водитель
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На трассе М7 в Татарстане произошло смертельное ДТП, сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Авария произошла в районе Осиново на объездной.
В результате столкновения двух фур погиб водитель из Красноярского края.
Прокуратура контролирует проверку, которую после ДТП проводит Госавтоинспекция, сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
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