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Происшествия 23 июня 2023 12:16

На трассе М7 в Татарстане при столкновении двух фур погиб водитель

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На трассе М7 в Татарстане произошло смертельное ДТП, сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Фото: © Руслан Галиев

Авария произошла в районе Осиново на объездной.

Фото: © Руслан Галиев

В результате столкновения двух фур погиб водитель из Красноярского края.

Прокуратура контролирует проверку, которую после ДТП проводит Госавтоинспекция, сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

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