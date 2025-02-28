На трассе М7 в Татарстане построили семь новых путепроводов

В Татарстане на участках трассы М7, где ведется реконструкция, построили семь путепроводов протяженностью от 46 до 81 метра, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«Путепроводы возвели на 1061+100 км в Набережных Челнах, на 1079+179 км, 1100+961 и 1110+300 км в Мензелинском районе, а также на 1136 км, 1153+850 и 1161+700 км в Актанышском районе», – отметили в ведомстве.

Для безопасности дорожного движения на искусственных сооружениях установили барьерное и перильное ограждения, смонтировали электроосвещения и нанесли разметку.

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

«Путепроводы обеспечат комфортный и безопасный выезд на федеральную автодорогу, поскольку после строительства исчезнет необходимость в использовании существующих одноуровневых пересечений с региональными автодорогами», – уточнили в пресс-службе.

На трассе М7 в Татарстане ведется реконструкция участков 1061 – 1155 км и 1161 – 1166 км для создания скоростного маршрута Казань – Екатеринбург – Тюмень. Всего будут построены 17 искусственных сооружений – шесть мостов и 11 путепроводов.

Сейчас рабочие возводят еще четыре путепровода на 1105+100 км, 1119+500 км, 1126 км и 1141+250 км автодороги.