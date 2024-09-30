На трассе М7 в Татарстане построили модульный надземный пешеходный переход

В Татарстане на 834 км автодороги М7 возле села Гильдеево построили модульный надземный пешеходный переход. По этому участку трассы в сутки проезжают более 30 тыс. автомобилей, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«Специалисты смонтировали опоры, ферменное металлическое пролетное строение и лестничные сходы из стали. Остекление выполнили из монолитного поликарбоната. Для удобства пользователей установили перильное ограждение», - отметили в ведомстве.

Кроме того, рабочие установили освещение, подключили системы видеоконтроля, смонтировали габаритные ворота.

Первые модульные надземные пешеходные переходы на федеральных трассах в Татарстане построили в прошлом году. Они появились возле поселка Грузинский – 119 км автодороги Йошкар-Ола – Зеленодольск, поселка Урняк – 121 км.

Всего на федеральных трассах республики расположены четыре подземных и 18 надземных пешеходных переходов.