Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На трассе М7 в Татарстане построили модульный надземный пешеходный переход
В Татарстане на 834 км автодороги М7 возле села Гильдеево построили модульный надземный пешеходный переход. По этому участку трассы в сутки проезжают более 30 тыс. автомобилей, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».
«Специалисты смонтировали опоры, ферменное металлическое пролетное строение и лестничные сходы из стали. Остекление выполнили из монолитного поликарбоната. Для удобства пользователей установили перильное ограждение», - отметили в ведомстве.
Кроме того, рабочие установили освещение, подключили системы видеоконтроля, смонтировали габаритные ворота.
Первые модульные надземные пешеходные переходы на федеральных трассах в Татарстане построили в прошлом году. Они появились возле поселка Грузинский – 119 км автодороги Йошкар-Ола – Зеленодольск, поселка Урняк – 121 км.
Всего на федеральных трассах республики расположены четыре подземных и 18 надземных пешеходных переходов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»