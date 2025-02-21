На трассе М7 в Татарстане построили четыре моста

В Татарстане на участках трассы М7, где идет реконструкция, построили четыре моста. Искусственные сооружения появились через реки Шильнебашка в Тукаевском районе, Ашпалинка, Мензеля и Дарьянка в Мензелинском районе, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»



«Реконструкция участков 1051 – 1155 км и 1161 – 1166 км трассы М7 в Татарстане ведется в рамках создания скоростного маршрута Казань – Екатеринбург – Тюмень. Согласно проекту, на участках построят 17 мостовых сооружений – шесть мостов и 11 путепроводов», – отметили в ведомстве.

Самый протяженный из построенных – мост через реку Мензеля. Он расположен на 1103 км автодороги. Его длина – 160 метров. Новый трехпролетный мост рабочие возвели за один год. После перепуска движения на правую часть моста здесь демонтировали искусственное сооружение 1980 года постройки и построили левую часть сооружения.

На всем протяжении моста на подходах к нему установлены электроосвещение и металлическое барьерное ограждение, нанесена дорожная разметка.

Мосты через реки Шильнебашка (на 1063 км) протяженностью 106 метров, Ашпалинка (на 1095 км) длиной 60 метров и Дарьянка (на 1116 км) протяженностью 48 метров имеют железобетонное пролетное строение.

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

При строительстве объектов рабочие использовали материалы местных производителей. Так, пролетное строение моста через Мензелю собрано из металлоконструкции индивидуального проектирования, которую произвели в Набережных Челнах. Кроме того, использовался бетон, произведенный в Татарстане.

Сейчас продолжается строительство мостов через реки Ик на 1127 км и Сюнь на 1162 км автодороги М7.

Общая протяженность реконструируемых участков трассы составляет 96,5 км. На них расширят количество полос с двух до четырех, построят и реконструируют 11 транспортных развязок и путепроводов. Кроме того, возведут шесть мостов и 19 надземных пешеходных переходов.