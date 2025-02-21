На трассе М7 в Татарстане построили четыре моста
В Татарстане на участках трассы М7, где идет реконструкция, построили четыре моста. Искусственные сооружения появились через реки Шильнебашка в Тукаевском районе, Ашпалинка, Мензеля и Дарьянка в Мензелинском районе, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».
«Реконструкция участков 1051 – 1155 км и 1161 – 1166 км трассы М7 в Татарстане ведется в рамках создания скоростного маршрута Казань – Екатеринбург – Тюмень. Согласно проекту, на участках построят 17 мостовых сооружений – шесть мостов и 11 путепроводов», – отметили в ведомстве.
Самый протяженный из построенных – мост через реку Мензеля. Он расположен на 1103 км автодороги. Его длина – 160 метров. Новый трехпролетный мост рабочие возвели за один год. После перепуска движения на правую часть моста здесь демонтировали искусственное сооружение 1980 года постройки и построили левую часть сооружения.
На всем протяжении моста на подходах к нему установлены электроосвещение и металлическое барьерное ограждение, нанесена дорожная разметка.
Мосты через реки Шильнебашка (на 1063 км) протяженностью 106 метров, Ашпалинка (на 1095 км) длиной 60 метров и Дарьянка (на 1116 км) протяженностью 48 метров имеют железобетонное пролетное строение.
При строительстве объектов рабочие использовали материалы местных производителей. Так, пролетное строение моста через Мензелю собрано из металлоконструкции индивидуального проектирования, которую произвели в Набережных Челнах. Кроме того, использовался бетон, произведенный в Татарстане.
Сейчас продолжается строительство мостов через реки Ик на 1127 км и Сюнь на 1162 км автодороги М7.
Общая протяженность реконструируемых участков трассы составляет 96,5 км. На них расширят количество полос с двух до четырех, построят и реконструируют 11 транспортных развязок и путепроводов. Кроме того, возведут шесть мостов и 19 надземных пешеходных переходов.