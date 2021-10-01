На трассе М7 в Татарстане организовано движение по новому мосту через Свиягу

В Татарстане на мосту через Свиягу на 757-м км трассы М7 сегодня перепустили движение транспорта для реконструкции старого мостового сооружения. Движение в оба направления теперь организовано по новому мосту.

«Сегодня мы перепускаем движение на новый мост. Старый мост 1996 года постройки закрываем для движения транспорта. На нем будут проводиться работы по реконструкции. Это ремонт опор, усиление существующего пролетного строения, замена опорных частей и мостового полотна», – рассказал журналистам заместитель начальника отдела дорожных сооружений «Волго-Вятскуправтодора» Рамиль Айнетдинов.

Он отметил, что на этом участке также строятся два надземных пешеходных перехода возле населенных пунктов Исаково и Гаврилково.

Айнетдинов заметил, что к реализации проекта приступили в августе 2019 года. За два года построили новый мост через Свиягу протяженностью 392 метра и около 7 км автоподходов к нему. Мостовой переход построен из современных материалов и рассчитан на нагрузку более 100 тонн. На мосту установили электроосвещение, металлическое барьерное ограждение, а также знаки судоходной навигации.

Руководитель проекта «Мостотряда 41» Алексей Тарасов заверил, что специалисты «не намерены сбавлять темпы работ».

«Как только переключаем рабочее движение на новый мост, сразу же приступаем к реконструкции старого мостового сооружения. Необходимо его усиливать, состояние моста уже аварийное. Современные нормативные нагрузки он не может выдержать. Необходимо обеспечить безопасный проезд», – подчеркнул он.

Проектом предусмотрена не только реконструкция старого моста протяженностью 389 метров, но и подходов к мосту. Реконструкция подходов уже ведется с опережением графика.

На всем протяжении участка установят линии электроосвещения. Транспортные потоки разделят осевым барьерным ограждением, что позволит исключить ДТП, причиной которых становятся выезды на встречную полосу.

Реконструкция мостового перехода через Свиягу на 757-м км автодороги М7 «Волга» – объект, который включен в национальный проект «Безопасные качественные дороги» (федеральный проект «Развитие федеральной магистральной сети»).

Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2023 году. Его общая стоимость оценивается в 4 млрд 636 млн рублей, в этом году работы будут выполнены на 1 млрд 329 млн рублей.