На трассе М7 в Татарстане ограничат движение в сторону Москвы и Уфы

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На 915-м километре трассы М7 «Волга» в Татарстане 3 ноября ограничат движение из-за строительства надземного пешеходного перехода. В направлении Москвы ограничения введут с 1.00 до 3.00, в сторону Уфы — с 3.00 до 5.00, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«Днем 2 ноября движение автотранспорта возле участка строительства будет осуществляться по одной полосе в каждом направлении», — говорится в сообщении.

Автомобилистов просят соблюдать требования временных дорожных знаков. Движение в штатном режиме продолжится после завершения строительно-монтажных работ.

Надземный пешеходный переход строят на 915-м километре трассы М7 возле села Уреево-Челны Рыбно-Слободского района в транспортном коридоре Казань — Екатеринбург.

Всего на участке с 861-го по 987-й километр будет возведено 22 надземных пешеходных перехода. Они появятся в Пестречинском, Рыбно-Слободском, Мамадышском и Елабужском районах.