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На трассе М7 в Татарстане ограничат движение транспорта в сторону Уфы
На трассе М7 возле деревни Иванаево в Рыбно-Слободском районе Татарстана 2 ноября приостановят движение из-за монтажа пролета пешеходного перехода. Ограничение будет действовать с 1.00 до 3.00 на 912 км автодороги в направлении Уфы, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».
«Время окончания временного прекращения движения может быть изменено по причине продолжения строительно-монтажных работ и погодных условий», – говорится в сообщении.
Автомобилистов просят ориентироваться на требования временных дорожных знаков. После завершения работ движение запустят в штатном режиме.
Надземный пешеходный переход строят на 912 км трассы М7 в рамках транспортного коридора Казань – Екатеринбург.
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