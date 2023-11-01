На трассе М7 в Татарстане ограничат движение транспорта в сторону Уфы

На трассе М7 возле деревни Иванаево в Рыбно-Слободском районе Татарстана 2 ноября приостановят движение из-за монтажа пролета пешеходного перехода. Ограничение будет действовать с 1.00 до 3.00 на 912 км автодороги в направлении Уфы, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«Время окончания временного прекращения движения может быть изменено по причине продолжения строительно-монтажных работ и погодных условий», – говорится в сообщении.

Автомобилистов просят ориентироваться на требования временных дорожных знаков. После завершения работ движение запустят в штатном режиме.

Надземный пешеходный переход строят на 912 км трассы М7 в рамках транспортного коридора Казань – Екатеринбург.