Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На трассе М7 в Татарстане ограничат движение из-за строительства пешеходного перехода
На 912 км автодороги М7 «Волга» в Татарстане с 1 ноября временно ограничат движение из-за строительства надземного пешеходного перехода, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».
«В направлении Москвы ограничения будут введены с часа до трех ночи. В направлении Уфы ограничения предусмотрены с трех ночи до пяти утра», – отметили в ведомстве.
Время может быть изменено в связи с продолжением строительно-монтажных работ и погодных условий.
Автомобилистов просят соблюдать требования временных дорожных знаков. После завершения строительных работ движение будет осуществляться в штатном режиме.
Надземный пешеходный переход возводят возле населенного пункта Иванаево в рамках создания транспортного коридора Казань – Екатеринбург.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»