На трассе М7 в Татарстане ограничат движение из-за строительства пешеходного перехода

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

На 912 км автодороги М7 «Волга» в Татарстане с 1 ноября временно ограничат движение из-за строительства надземного пешеходного перехода, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«В направлении Москвы ограничения будут введены с часа до трех ночи. В направлении Уфы ограничения предусмотрены с трех ночи до пяти утра», – отметили в ведомстве.

Время может быть изменено в связи с продолжением строительно-монтажных работ и погодных условий.

Автомобилистов просят соблюдать требования временных дорожных знаков. После завершения строительных работ движение будет осуществляться в штатном режиме.

Надземный пешеходный переход возводят возле населенного пункта Иванаево в рамках создания транспортного коридора Казань – Екатеринбург.