На трассе М7 в Татарстане ограничат движение из-за строительства перехода

На 930 км трассы М7 возле деревни Берсут-Сукаче в Татарстане приостановят движение транспорта из-за строительства надземного пешеходного перехода, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«В направлении Уфы ограничения будут введены 7 мая с 1.00 по 3.00. В направлении Москвы – в то же время 8 мая. Время может быть изменено из-за продолжения строительно-монтажных работ, погодных условий», – говорится в сообщении.

Днем 6 и 7 мая движение автотранспорта возле участка строительства будет осуществляться по одной полосе в каждом направлении.

Автомобилистов просят соблюдать требования временных дорожных знаков. После завершения работ движение продолжится в штатном режиме.

Надземный пешеходный переход возводят в транспортном коридоре Москва – Казань – Екатеринбург – Тюмень. Всего на участке с 861 по 987 км трассы М7 построят 22 надземных пешеходных перехода в Пестречинском, Рыбно-Слободском, Мамадышском и Елабужском районах Татарстана.