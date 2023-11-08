На трассе М7 в Татарстане начался монтаж пролетов 13 надземных пешеходных переходов

На трассе М7 «Волга» в Татарстане начался монтаж пролетных строений 13 надземных пешеходных переходов. Искусственные сооружения появятся на скоростном маршруте Казань — Екатеринбург, сообщили в пресс-службе «Волго-Вятскуправтодора».

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

Всего при создании транспортного коридора Казань — Екатеринбург, входящего в маршрут Москва — Казань — Екатеринбург — Тюмень, в Татарстане будет построен 41 надземный пешеходный переход. В том числе 22 сооружения возведут на отрезке 861–987 км автодороги М7, а 19 построят во время реконструкции участка от Набережных Челнов до границы с Башкортостаном. Все работы будут завершены до конца следующего года.

Двадцать два перехода появятся в Пестречинском, Рыбно-Слободском, Мамадышском и Елабужском районах. Из них 16 объектов будут иметь железобетонное пролетное строение, шесть — металлическое.

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

«Работы ведутся на всех 22 искусственных сооружениях. Специалисты уже возвели фундаменты и стойки опор, устроили насадки, подферменники, где-то приступили к монтажу пролетных строений. Всего дорожникам предстоит смонтировать 104 балки пролетного строения. Монтаж железобетонных балок завершен на переходах возле населенных пунктов Иванаево, Уреево-Челны, Большой Машляк», — отметили в ведомстве.

В этом году мостостроители планируют смонтировать 54 балки на девяти пешеходных переходах, а сборка всех 22 сооружений на участке М7 от Казани до обхода Нижнекамска и Набережных Челнов завершится в следующем году.

В ноябре на отрезках трассы начнется монтаж железобетонных пролетов с остеклением. В этом году мостовики поднимут 160 тонн металлических пролетных перекрытий на четырех пешеходных переходах.