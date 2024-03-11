На трассе М7 в Татарстане началась сборка пролета моста через реку Ик

В Татарстане началась сборка пролетного строения моста через реку Ик. Его строят на 1127 км трассы М7 в Мензелинском районе, на скоростном маршруте Казань – Екатеринбург – Тюмень, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

«К строительству четырехпролетного моста протяженностью 223 метра приступили в марте прошлого года. На участке уже возвели четыре опоры из пяти и приступили к сборке и монтажу металлической конструкции пролетного строения», – отметили в управлении.

При строительстве моста рабочим предстоит собрать два пролета длиной 63 метра и еще два – протяженностью 42 метра. Полностью завершить сборку пролетного строения планируется к маю, после чего специалисты приступят к устройству мостового полотна.

Они сделают деформационные швы, уложат гидроизоляцию и двухслойное асфальтобетонное покрытие. После этого установят водоотводные лотки, смонтируют освещение, установят барьерное и перильное ограждения, дорожные знаки и нанесут разметку.

Когда движение переведут на новый мост, строители демонтируют старое сооружение 1983 года постройки. После завершения работ водители будут проезжать мост по четырем полосам вместо нынешних двух.

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

Реконструкция участков трассы М7 в Татарстане ведется в рамках создания скоростного маршрута Казань – Екатеринбург – Тюмень общей протяженностью 96,5 км. Количество полос будет расширено с двух до четырех.

Кроме того, будет построено и реконструировано 11 транспортных развязок и 11 путепроводов, восемь мостов длиной от 47 до 223 метров и 19 надземных пешеходных переходов.