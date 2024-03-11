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На трассе М7 в Татарстане началась сборка пролета моста через реку Ик
В Татарстане началась сборка пролетного строения моста через реку Ик. Его строят на 1127 км трассы М7 в Мензелинском районе, на скоростном маршруте Казань – Екатеринбург – Тюмень, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».
«К строительству четырехпролетного моста протяженностью 223 метра приступили в марте прошлого года. На участке уже возвели четыре опоры из пяти и приступили к сборке и монтажу металлической конструкции пролетного строения», – отметили в управлении.
При строительстве моста рабочим предстоит собрать два пролета длиной 63 метра и еще два – протяженностью 42 метра. Полностью завершить сборку пролетного строения планируется к маю, после чего специалисты приступят к устройству мостового полотна.
Они сделают деформационные швы, уложат гидроизоляцию и двухслойное асфальтобетонное покрытие. После этого установят водоотводные лотки, смонтируют освещение, установят барьерное и перильное ограждения, дорожные знаки и нанесут разметку.
Когда движение переведут на новый мост, строители демонтируют старое сооружение 1983 года постройки. После завершения работ водители будут проезжать мост по четырем полосам вместо нынешних двух.
Реконструкция участков трассы М7 в Татарстане ведется в рамках создания скоростного маршрута Казань – Екатеринбург – Тюмень общей протяженностью 96,5 км. Количество полос будет расширено с двух до четырех.
Кроме того, будет построено и реконструировано 11 транспортных развязок и 11 путепроводов, восемь мостов длиной от 47 до 223 метров и 19 надземных пешеходных переходов.
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