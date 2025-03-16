На трассе М7 в Татарстане микроавтобус столкнулся с «ГАЗелью», двое пострадали

Сегодня утром на 1107-м километре трассы М7 в Мензелинском районе микроавтобус Mercedes столкнулся «ГАЗелью». Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы произошедшего.

«В районе восьми утра микроавтобус с водителем и двумя пассажирами влетел в „ГАЗель”. Сразу вызвали скорую помощь», – отметили они.

К счастью, обошлось без жертв. Как сообщили агентству в Госавтоинспекции Татарстана, двоих пассажиров микроавтобуса после осмотра врачей отпустили домой.

В обстоятельствах ДТП разбираются автоинспекторы.