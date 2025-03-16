news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 16 марта 2025 12:53

На трассе М7 в Татарстане микроавтобус столкнулся с «ГАЗелью», двое пострадали

Читайте нас в
Телеграм

Сегодня утром на 1107-м километре трассы М7 в Мензелинском районе микроавтобус Mercedes столкнулся «ГАЗелью». Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы произошедшего.

«В районе восьми утра микроавтобус с водителем и двумя пассажирами влетел в „ГАЗель”. Сразу вызвали скорую помощь», – отметили они.

К счастью, обошлось без жертв. Как сообщили агентству в Госавтоинспекции Татарстана, двоих пассажиров микроавтобуса после осмотра врачей отпустили домой.

В обстоятельствах ДТП разбираются автоинспекторы.

#Мензелинский район #дтп с газелью
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Нюансы Путина, террор с воздуха и снежные барсы Татарстана

Нюансы Путина, террор с воздуха и снежные барсы Татарстана

15 марта 2025
«Снежному барсу – быть!»: Минприроды поддержало инициативу РТ по сохранению диких кошек

«Снежному барсу – быть!»: Минприроды поддержало инициативу РТ по сохранению диких кошек

15 марта 2025