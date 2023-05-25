На трассе М7 в Татарстане легковушка насмерть сбила дорожного рабочего

На трассе М7 водитель «ВАЗ-2114» сбил рабочего, трудившегося на дороге.

Как стало известно «Татар-информу», водитель решил перестроиться на правую полосу и на большой скорости насмерть сбил рабочего. После этого машина въехала в фуру, которая стояла на обочине.

В результате аварии дорожный рабочий скончался, водитель отечественной машины получил травмы.