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На трассе М7 в Татарстане легковушка насмерть сбила дорожного рабочего
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На трассе М7 водитель «ВАЗ-2114» сбил рабочего, трудившегося на дороге.
Как стало известно «Татар-информу», водитель решил перестроиться на правую полосу и на большой скорости насмерть сбил рабочего. После этого машина въехала в фуру, которая стояла на обочине.
В результате аварии дорожный рабочий скончался, водитель отечественной машины получил травмы.
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