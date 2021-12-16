На трассе М7 в Татарстане фура вспыхнула и выгорела дотла

Сообщение о том, что на трассе М7 «Волга» в Мензелинском районе Татарстана горит фура «КАМАЗ», пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 сегодня в 6.08.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Как рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, в пути у грузовика замкнуло электропроводку, от этого вспыхнул моторный отсек.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Прибывшие по вызову пожарные справились с огнем. Однако пожар полностью уничтожил кабину и прицеп фуры. Общая площадь пожара составила 37 кв. метров.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Предполагаемая причина пожара – неисправность механизмов и узлов транспортного средства.