На трассе М7 в Татарстане дорожники напомнили водителям о необходимости соблюдения ПДД

Фото: «Волго-Вятскуправдор»

За десять месяцев 2024 года на федеральных трассах в РТ произошло более 300 ДТП, большинство из которых – из-за нарушения ПДД. В преддверии Всемирного дня памяти жертв ДТП сотрудники «Волго-Вятскуправтодора» и региональной Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие и еще раз напомнили водителям о важности соблюдения ПДД.

Федеральные дорожники провели 25 оперативных мероприятий на 113 участках дорог Татарстана для предотвращения аварий. Изменились проекты организации движения, появились шумовые полосы, знаки, шериф-балки и металлические ограждения.

Фото: «Волго-Вятскуправдор»

В Бавлах, селах Абдрахманово и Исергапово у школ были установлены проекционные пешеходные переходы на трассе Р239 Казань–Оренбург. К концу года такой же переход появится на М7 в Калинино. Новый светофор на 176-м километре трассы Р239 исключит опасные точки.

На 834-м километре М7 возле Гильдеево открыт надземный пешеходный переход, предотвращающий аварии с участием пешеходов. В 2025 году дорожники планируют построить четыре таких перехода на трассе М7.

Кроме того, дорожниками были проведены работы по обустройству искусственным освещением 23-х участков дорог с переходами и остановками общей длиной 13,6 км. Также в ходе строительства обхода Нижнекамска и Набережных Челнов и реконструкции участка М7 (км 761–771) устанавливают 70 км линий освещения.

«Волго-Вятскуправтодор» призывает водителей быть осторожнее, учитывать погоду и дорожные условия, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров.