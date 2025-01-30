На трассе М7 в Татарстане автоинспекторы помогли вызволить грузовик из снежного плена
На трассе Москва – Уфа автоинспекторы Татарстана помогли водителю грузовика выбраться из снежного плена. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.
Патрульный наряд ДПС в лице лейтенанта полиции Николая Повалова и старшего лейтенанта полиции Айдара Ахмадеева заметил на 1085 километре трассы М7 Волга большегруз, съехавший в кювет. Остановившись, полицейские выяснили, что водитель потерял контроль над машиной и угодил в сугроб на обочине.
Инспекторы вызвали специальную технику, которая помогла вытащить грузовик из снега. Водитель выразил благодарность полицейским и отправился дальше.