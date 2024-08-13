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На трассе М7 в Татарстане 14 августа ограничат движение транспорта
В Татарстане 14 августа на двух участках трассы М7 «Волга» временно ограничат движение транспорта из-за монтажа габаритных ворот над проезжей частью. Об этом сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».
Движение приостановят возле деревни Иксуар на 871 км и рядом с селом Уразбахтино на 954 км автодороги. «С 1.00 до 2.00 ограничения предусмотрены в сторону Уфы, с 2.00 до 3.00 – в направлении Москвы», – говорится в сообщении.
При этом время может быть изменено из-за продолжения строительно-монтажных работ и погодных условий.
Водителей просят соблюдать требования временных дорожных знаков. После завершения строительных работ движение продолжится в штатном режиме.
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