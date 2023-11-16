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На трассе М7 в Рыбно-Слободском районе РТ ограничат движение в сторону Уфы
На 876 км трассы М7 в Рыбно-Слободском районе Татарстана 17 ноября приостановят движение из-за монтажа пролета пешеходного перехода, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».
«С 1.00 до 3.00 будет временно ограничено движение в направлении Уфы. Время может быть изменено из-за продолжения строительно-монтажных работ и погодных условий», – отметили в ведомстве.
После завершения строительных работ движение будет осуществляться в штатном режиме.
Надземный пешеходный переход возводят возле села Большой Салтан в рамках транспортного коридора Москва – Казань – Екатеринбург – Тюмень.
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