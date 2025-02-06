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Общество 6 февраля 2025 08:25

На трассе М7 в РТ построят четыре модульных надземных пешеходных перехода

На трассе М7 «Волга» в Татарстане в этом году построят четыре модульных надземных пешеходных перехода. Об этом сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

Модульные пешеходные переходы в разных уровнях возведут возле поселка Залесный-2 на 787-м километре автодороги, в жилом массиве Щербаково на 808-м километре, вблизи примыканий к населенным пунктам Первое Мая на 841-м километре и Кулаево на 847-м километре.

«Основным преимуществом модульной конструкции является скорость ее возведения. При этом инновационные переходы полностью соответствуют всем нормативам и требованиям безопасности», – отметили в пресс-службе.

После возведения таких конструкций наземные пешеходные переходы на этих участках будут демонтированы. «Тем самым в целях обеспечения безопасности дорожного движения будут ликвидированы конфликтные точки "автомобили" – "пешеходы"», – пояснили в управлении.

Ранее модульные надземные пешеходные переходы построили возле поселков Грузинский на 119-м километре и Урняк на 121-м километре автодороги А295 Йошкар-Ола – Зеленодольск и вблизи села Гильдеево на 834-м километре М7. Они появились на федеральных трассах, проходящих через Татарстан, в 2023 и в 2024 годах.

#пешеходные переходы #трасса м-7 волга
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