На трассе М7 в РТ ограничено движение транспорта из-за ремонта путепровода

В Татарстане на 786-м километре трассы М7 «Волга» ограничено движение транспорта из-за ремонта путепровода, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«В связи с ремонтом путепровода через автомобильную дорогу М7 «Волга» на 785+747 км перекрыто движение половины проезжей части на путепроводе, сужена проезжая часть трассы под путепроводом, а также закрыт съезд в сторону Казани», – говорится в сообщении.

Чтобы проехать из Уфы в направлении Казани, придется съехать с трассы М7 на 785+311 км в направлении Зеленодольска. Далее нужно доехать до места разворота, расположенного в четырех километрах от путепровода, до 122-го километра автодороги А295 Йошкар-Ола – Зеленодольск – автомобильная дорога М7 «Волга», и развернуться в сторону Казани.

Автомобилистов просят соблюдать требования временных дорожных знаков и заранее планировать маршрут.