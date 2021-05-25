На трассе М7 в Татарстане грузовик вжал в отбойник «ГАЗель», один из водителей в больнице

Как рассказали ИА «Татар-информ» очевидцы, авария произошла накануне в седьмом часу вечера на федеральной трассе М7 в Елабужском районе Татарстана. По невыясненным пока причинам, водитель грузовика «МАЗ» снес с дороги и вжал в отбойник грузовую «ГАЗель». От мощного удара у большегруза разлилось на дорогу топливо.

фото: очевидцы

«Водитель "ГАЗели" травмы получил. Жаловался на боли в голове. К тому же у него была рассечена бровь. Медики скорой помощи доставили его в больницу», – поделились с агентством свидетели аварии.

