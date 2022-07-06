На трассе М7 в Набережных Челнах установили светофор с кнопкой вызова для пешеходов. Он появился на 1051+735 километре автодороги на нерегулируемом переходе около трамвайной остановки «Автодорстрой», сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«Данная мера призвана ликвидировать место концентрации ДТП, где в прошлом году было зафиксировано три дорожно-транспортных происшествия с наездами на пешеходов», - отметили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что сейчас выполняются и другие работы, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения. Так, на автодороге Йошкар-Ола – Зеленодольск, возле поселков Новопольский и Грузинский, устанавливают модульные надземные пешеходные переходы.

Кроме того, началось устройство искусственного освещения на 26 автобусных остановках и пешеходных переходах на автодорогах Казань – Оренбург, Казань – Буинск – Ульяновск и на подъезде к Кирову от трассы М7. Общая протяженность линий освещения составит более 16 километров.

Для снижения аварийности, продолжается работа по разделению транспортных потоков. В частности, в этом году установят 4,5 километра барьерного ограждения на участке с 211 по 214 километр автодороги Р239 Казань – Оренбург, а также и на транспортной развязке на 827 километре трассы М7.