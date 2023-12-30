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На трассе М7 в Менделеевском районе насмерть сбили 65-летнего пешехода
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Трагедия произошла на 22-м км автодороги М7 в Менделеевском районе РТ.
Как сообщают в Госавтоинспекции Татарстана, автоледи за рулем отечественной легковушки превысила скорость и сбила пожилого пешехода, который находился на дороге.
В ведомстве отметили, что на пешеходе не было световозвращающих элементов. От полученных травм он скончался на месте.
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