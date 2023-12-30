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Происшествия 30 декабря 2023 19:24

На трассе М7 в Менделеевском районе насмерть сбили 65-летнего пешехода

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Трагедия произошла на 22-м км автодороги М7 в Менделеевском районе РТ.

Как сообщают в Госавтоинспекции Татарстана, автоледи за рулем отечественной легковушки превысила скорость и сбила пожилого пешехода, который находился на дороге.

В ведомстве отметили, что на пешеходе не было световозвращающих элементов. От полученных травм он скончался на месте.

Фото: © Госавтоинспекция Татарстана

#сбили пешехода
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