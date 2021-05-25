На трассе М7 в Елабужском районе Татарстана ввели ограничение для движения транспорта

В Елабужском районе Татарстана до 1 июля введено ограничение на выезд со стороны населенного пункта Колосовка на 1005-м км трассы М7 «Волга», сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«Временное ограничение вводится с 25 мая из-за проводимых дорожных работ на участке с 1000-го по 1011-й км автомобильной дороги М7», — отметили в организации.

Автомобилистов просят соблюдать требования временных дорожных знаков.

В Татарстане в этом году защитят от износа около 30 километров трассы М7. Таким образом, окажутся обновлены три участка автодороги в Елабужском, Мензелинском и Актанышском районах.