На трассе М7 в Елабужском районе РТ приостановят движение из-за строительных работ

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На 981-м км трассы М7 в Татарстане 11 и 13 ноября временно ограничат движение. Это связано со строительством надземного пешеходного перехода возле деревни Чирши Елабужского района, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«В направлении Уфы ограничения будут введены 11 ноября с 1.00 по 3.00. В направлении Москвы ограничения предусмотрены в то же время 13 ноября», – отметили в ведомстве.

Днем 10 и 12 ноября движение транспорта возле участка строительства будет организовано по одной полосе в каждом направлении.

Автомобилистам необходимо соблюдать требования временных дорожных знаков. После завершения строительно-монтажных работ движение вернется в штатный режим.

Надземный пешеходный переход возводят в транспортном коридоре Москва – Казань – Екатеринбург – Тюмень.