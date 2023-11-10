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На трассе М7 в Елабужском районе РТ приостановят движение из-за строительных работ
На 981-м км трассы М7 в Татарстане 11 и 13 ноября временно ограничат движение. Это связано со строительством надземного пешеходного перехода возле деревни Чирши Елабужского района, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».
«В направлении Уфы ограничения будут введены 11 ноября с 1.00 по 3.00. В направлении Москвы ограничения предусмотрены в то же время 13 ноября», – отметили в ведомстве.
Днем 10 и 12 ноября движение транспорта возле участка строительства будет организовано по одной полосе в каждом направлении.
Автомобилистам необходимо соблюдать требования временных дорожных знаков. После завершения строительно-монтажных работ движение вернется в штатный режим.
Надземный пешеходный переход возводят в транспортном коридоре Москва – Казань – Екатеринбург – Тюмень.
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